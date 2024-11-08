"Це авантюра": льотчик розкритикував плани щодо відкриття цивільного аеропорту

На думку Олександра Лиходіда, Україна не зможе забезпечити протиповітряну оборону аеропортів та літаків у небі.

Ідея відкрити повітряний простір України для цивільних авіарейсів – це "авантюра, яка закінчиться дуже швидко і дуже сумно".

Таку думку висловив полковник Військово-повітряних сил України, льотчик-випробувач першого класу Олександр Лиходід в ефірі "Київ 24".

У відповідь на запитання, чи можливо зараз відкрити аеропорти в Україні, і де саме це було б безпечніше зробити, він зазначив, що ворожі ракети здатні долетіти до будь-якої точки на території України, і питання лише в тому, чи є сенс цілити у ту точку. І щойно будь-який український аеропорт відновить свою діяльність, навіть аеропорт в Ужгороді, що розташований буде близько від кордону, ворог цей сенс побачить.

"Як тільки почнеться це все, рух в аеропорту… Я б на місці росіян, звичайно, вдарив би. Три-чотири ракети Х-101 з різних напрямків і все, і кінець всьому", – наголосив експерт.

Лиходід зауважив, що основним критерієм цивільної авіації повинна бути безпека, яку зараз неможливо гарантувати.

"Коли цивільною авіацією починають керувати комерсанти, то безпека відходить на десяте місце. На перше виходять гроші", – сказав він.

Ба більше, для того, щоб порушити роботу аеропорту ворогу навіть не потрібно витрачати дорогі ракети, вистачить і кількох дронів.

"Росіяни запустять два "Шахеди" в районі "Борисполя", і вони будуть літати там 12 годин в радіусі 20-30 кілометрів. Все, аеродром буде стояти", – зауважив експерт.

Він додав, що організація авіаційних польотів – це дуже складний процес, і ставитись до цього питання треба серйозно.

"Навіть немає запасних у нас… Всі літаки, які літають в Європу, у них спеціальне обладнання. Це для посадки, припустимо, зима, посадка в складних метеоумовах. Приходить літак, а Львів закритий, і Київ закритий. Далі що? Що вони будуть робити? Керосину там на годину. Куди летіти? Військові аеродроми у нас не призначені для посадки цивільних бортів. Це авантюра, яка закінчиться дуже швидко і дуже сумно", – наголосив льотчик.

Він додав, що за понад 2,5 роки війни в Україні вже створена необхідна логістика, яка забезпечує цивільні перевезення в умовах війни.

"Є вже в нас маршрути: поїзди, автобуси, хто через річку перепливає, хто так. Ну, для чого ризикувати життям людей? Я не розумію. Невже це така гостра потреба в Україні? Рано ще про це думати", – наголосив льотчик.

Нагадаємо, про те, що Україна готується відкрити повітряний простір для авіарейсів, ще на початку року говорив тодішній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, Україна почала робити перші формальні кроки щодо відкриття повітряного простору для цивільних рейсів і проводить консультації з регуляторами ЄС та США.

Тоді ж експерти називали три можливих варіанти: Львів, Ужгород та Київ. За їх словами, ці летовища регулярно відвідували численні комісії та інспектори.

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