"Це автобус для перевезення людей": у Дніпрі водій відмовився везти пенсіонерку з ручним візком і потрапив в гучний скандал (відео)

За пенсіонерку заступилися місцеві мешканці, які не дозволили водієві вигнати жінку з салону.

У Дніпрі водій автобуса відмовився везти в салоні літню жінку з ручним візком, який складається. За пенсіонерку заступилися місцеві мешканці.

Відео інциденту свідки згодом завантажили в соціальні мережі.

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На ролику видно, як водій маршрутного таксі №136 намагається вигнати з транспорту літню жінку з візком в руках. Шофер аргументував це тим, що "автобус для перевезення людей, а не тачок".

"Прибирайте тачку. Це автобус. Я кажу, що не треба тут з ним. Це автобус для перевезення людей", — заявляв водій.

Зі свого боку за жінку заступилися інші пасажири, які не дали водієві вигнати її з салону і пригрозили йому викликом на місце поліції.

У коментарях до публікації користувачі обурилися поведінкою водія.

Добре, що люди адекватні і заступилися за бабусю.

Вперше чую, що не можна з тачками.

Щодо тачки він неправий. Є оплачувані габарити. Це потрібно було і пояснити.

Нагадаємо, що у Дніпрі дівчина на орендованій квартирі жила з телятком і поросям.

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