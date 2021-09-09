"Це автобус для перевезення людей": у Дніпрі водій відмовився везти пенсіонерку з ручним візком і потрапив в гучний скандал (відео)

За пенсіонерку заступилися місцеві мешканці, які не дозволили водієві вигнати жінку з салону.
У Дніпрі водій автобуса відмовився везти в салоні літню жінку з ручним візком, який складається. За пенсіонерку заступилися місцеві мешканці.
Відео інциденту свідки згодом завантажили в соціальні мережі.
На ролику видно, як водій маршрутного таксі №136 намагається вигнати з транспорту літню жінку з візком в руках. Шофер аргументував це тим, що "автобус для перевезення людей, а не тачок".
"Прибирайте тачку. Це автобус. Я кажу, що не треба тут з ним. Це автобус для перевезення людей", — заявляв водій.
Зі свого боку за жінку заступилися інші пасажири, які не дали водієві вигнати її з салону і пригрозили йому викликом на місце поліції.
У коментарях до публікації користувачі обурилися поведінкою водія.
- Добре, що люди адекватні і заступилися за бабусю.
- Вперше чую, що не можна з тачками.
- Щодо тачки він неправий. Є оплачувані габарити. Це потрібно було і пояснити.
Нагадаємо, що у Дніпрі дівчина на орендованій квартирі жила з телятком і поросям.