"Це базовий сценарій": гендиректор Yasno озвучив прогноз щодо відключень світла взимку

Українці можуть бути 12 годин без світла взимку.

Взимку українців зі світлом можуть бути лише 5-6 годин на день. Однак реальні прогнози треба робити наприкінці серпня.

Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в інтерв’ю Delo.ua.

"Щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом, нам треба спрогнозувати дефіцит. Для цього треба знати яким буде очікуване споживання і якою буде генерація Зараз частина енергоблоків АЕС ремонті. До початку осені вони запрацюють і виробіток електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. З іншого боку, йдуть роботи з відновлення гідроелектростанцій і ТЕС", - розповів він.

За його прогнозом, генерація, ймовірно збільшиться.

"Звісно, не враховуючи обстріли, які можуть внести корективи. З іншого боку, взимку споживання в країні найбільше. Мій базовий прогноз — в енергосистемі буде дефіцит в районі 30-35%. Що це означає для споживачів? Якщо заживлять критичну інфраструктуру і вже потім залишки розподілятимуть залишки, то для споживачів дефіцит складе 50%", - мовиться в повідомленні.

Коваленко назвав базовий прогноз — 12 годин без світла.

"Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива", - додав він.

Нова ціна на світло викликала забагато запитань! За що насправді платимо?

Нагадаємо, у суботу, 29 червня, в Україні будуть діяти упродовж доби відключення світла: графіки розпочалися вже о 00:00.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.