Це безпечно та ефективно: в Україні дозволили комбінувати вакцини Moderna та Pfizer

Це безпечно та ефективно: в Україні дозволили комбінувати вакцини Moderna та Pfizer

Інтервал між першою і другою дозами - 28 днів.

В Україні дозволили комбінувати вакцини від коронавірусу. Йдеться саме про Moderna та Pfizer-BioNTech.

У МОЗ пояснили, що у разі, коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге - можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки.

"МОЗ України у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини. Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника", - зазначили у міністерстві та додали, що інтервал між першою і другою дозами має становити 28 днів.

У МОЗ також наголосили, що комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним.

Нагадаємо, в Україні в 2022 році, імовірно, може бути ревакцинація проти коронавірусу. Наразі до цього готуються всі країни, а у деяких вже почали колоти третю дозу.

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