"Це бізнес": чому ЄС не має змоги виготовити достатньо снарядів для України – відповідь експерта

Самусь зауважив, що західні армії не воювали, тому точно не потребували мільйонів снарядів.

Європейська оборонна промисловість раніше була орієнтована переважно на бізнес, тому ЄС не справляється зі взятими на себе обіцянками щодо постачання Україні боєприпасів.

Про це повідомив директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, передає "Еспресо".

Самусь зауважив, що західні армії не воювали, тому точно не потребували мільйонів снарядів.

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"Навіщо французькій чи німецькій армії мільйони снарядів, якщо вони не воювали? У них операції були абсолютно іншого ґатунку, це були повітряні операції, високоточні й так далі. Мільйони звичайних боєприпасів просто можна було продавати кудись на Близький Схід, в Африку або в інші регіони, в Саудівську Аравію чи Арабські Емірати", – пояснює експерт.

За його словами це був бізнес для переважної більшості країни Європи, який, за обсягами виробництва, набагато менший, ніж потреби України. Умовно, раніше країни Європи могли випускати 10 ракет на рік, а зараз необхідні тисячі, аби покрити потреби України.

"Це виклик до промислової бази, до кадрів, де взяти цих інженерів, підготовлений персонал, де взяти верстати кінець кінцем. Навіть, я думаю, Тайвань не зможе так швидко виконати замовлення чи Корея з випуску цих високоточних верстатів, які потрібні. Проблеми є і з базовою сировиною, яка потрібна для випуску пороху - це загальновідомий факт", – каже аналітик.

Самусь припустив, що навіть з ініціативою президента Чехії Петра Павла щодо покупки для України 800 тис. снарядів можуть виникнути проблеми, адже для цього потрібні величезні гроші.

"Я чув про Південну Корею, Південну Африку. Якщо ці країни дійсно погоджуються нам продати таку кількість снарядів, то тут тепер питання в грошах, бо знадобиться негайно знайти, я думаю, там кілька сотень мільйонів, а можливо і мільярд євро для того, щоб виконати зобов'язання", – сказав Самусь.

Він додав, що ці 800 тисяч боєприпасів дуже допоможуть українській армії, адже перекриють прогалину, яка виникла через проблеми в європейській оборонній промисловості, а американська промисловість залишилася без бюджетного фінансування.

Нагадаємо, що на Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла для України до 800 000 снарядів стандартного калібру НАТО і снарядів радянських калібрів з невідомих країн, що не входять до НАТО. Але ці снаряди треба оплатити.

За інформацією західних ЗМІ, Канада збирається допомогти фінансувати масові поставки боєприпасів в Україну.

Також повідомлялося, що Євросоюз обіцяє Україні до 2 млн снарядів щорічно на потреби ЗСУ.

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