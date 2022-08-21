"Це буде досить серйозна підмога": військовий експерт розповів, скільки військових ЗСУ проходить навчання за кордоном

Тренують їх представники щонайменше 6 країн.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, українські бійці повернуться додому з новими навичками, які застосовуватимуть на новій зброї.

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"На те і було розраховано, щоб вони пройшли навчання і повернулися зі зброєю, інакше немає сенсу ганяти їх туди-сюди. Загалом програма розрахована на навчання 10 тисяч бійців, як оголошував нам Борис Джонсон, коли анонсував цей захід. Єдине - невідомо, чи це за один заход 10 тисяч, чи усього. Скільки їх навчається зараз за кордоном - таких даних у відкритому доступі немає. Знаємо, що вони навчаються, знаємо, що вже 6 країн відправили своїх інструкторів для прискорення процесу навчання наших солдатів. Я думаю, що це буде досить серйозна підмога для ЗСУ, коли вони приїдуть сюди і будуть формувати уже цілі військові підрозділи чи частини західного зразка", - говорить Жданов.

Він додав, що дотримується думки, що - для того, щоб перемогти у цій війні, Україні фактично треба створити нову армію - добре озброєну західним озброєнням і добре навчену західним методикам. При такому розкладі шанси в України на успіх різко виростуть.

Начальна програма для українських військовослужбовців, як було анансовано, розрахована на 4 місяці.

Нагадаємо, Повітряні сили 11 разів вдарили по позиціях окупантів на півдні України.

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