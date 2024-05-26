"Це буде капітуляція": відомий астролог зробив прогноз щодо перемовин у війні

Перемир’я для України, до якого намагаються схиляти певні країни, буде мати для нашої держави вкрай катастрофічні наслідки.

Про це розповів астролог Влад Росс.

Як зазначається, перемир’я для нашої країни може мати негативні наслідки. Такий прогноз астролог зробив виходячи з погляду на астрологічні аспекти.

“Яке перемир’я? Це буде капітуляція України. Я не бачу можливих позитивних подій для України влітку 2024 року, це може бути в наступному, 2025 році, коли в Росії усунуть від влади правлячі еліти і коли більше впливу отримає так званий клан Чемезова і переможе клан Ковальчуків”, - вважає астролог.

Він також додав, що лише група політиків під керівництвом Чемезова зможе зупинити війну в Україні, адже вони є конкурентами клану Ковальчуків, що є авторами війни.

“Як відомо, недавно в Київ приїжджав держсекретар Ентоні Блінкен з хорошими новинами – постачання зброї для українських захисників буде йти стабільно і ЗСУ навіть зможуть здобути стратегічну перевагу на полі бою. Але це буде не влітку, а восени”, - підкреслив астролог.

Крім того, за прогнозом Росса, в осени українські військові зможуть знищити Кримський міст.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що війна, яку РФ розв’язала проти України, може закінчитися цього року. Водночас на Росію чекають “темні часи”.

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