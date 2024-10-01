"Це буде катастрофічним для цивільних": Боррель зробив тривожну заяву про майбутні атаки РФ по Україні

Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зробив тривожну заяву. Він припускає, що українці можуть зіткнутися з ситуацією, коли сидітимуть без електрики до 20 годин на добу.

Про це топдипломат написав у своєму блозі.

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Він називає це "великою гуманітарною ситуацією".

"Зараз українці стикаються з дефіцитом електрики від 8 до 12 годин на добу і, за даними ООН, найближчої зими вони можуть зіткнутися з відсутністю електрики до 20 годин на добу. Через кілька тижнів Україні загрожує велика надзвичайна ситуація, яка може призвести до того, що більше українців будуть змушені залишити свої домівки та свою країну", – оцінює він.

За його словами, російські атаки знищили 24,5 ГВт електроенергії від часу повномасштабного вторгнення, що становить 68% довоєнної потужності. Залишається лише близько 10-11 ГВт потужностей для виробництва електроенергії.

"Лише від березня 2024 року майже 9 ГВт зникли безвісти, зокрема, через найбільшу атаку від початку російської війни 26 серпня з понад 230 ракетами та безпілотниками. Цілями російських атак є гідро- та вугільні електростанції, а також підстанції електромереж. Великі електростанції набагато складніше замінити та відремонтувати, ніж менші підстанції", – додав Боррель.

Він зауважив, що Україна поділилася інформацією з ЄС про можливі російські удари по розподільних станціях, які живлять три атомні електростанції.

"Ці атаки можуть зупинити їх, що буде катастрофічним для цивільного населення України та потенційно призведе до великих ядерних аварій", – попередив він.

Нагадаємо, 1 жовтня Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту.

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