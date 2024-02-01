"Це буде найбільш хибне рішення": військовий зробив тривожну заяву про демобілізацію через три роки

Командир роти ударних БпЛА вважає, щоби дати відпочинок і можливість відновлення для тих військовим, які воюють вже другий рік необхідно сформувати певний резерв.

Для того, щоб демобілізувати військовослужбовців – дати відпочинок і можливість відновлення, необхідно сформувати певний резерв, отже необхідна додаткова мобілізація людей, які забезпечать ротаційні дії і потужне підсилення.

Про це під час телемарафону сказав командир роти ударних БпЛА "Ахіллес" 26-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Щодо мобілізаційних процесів всередині нашої держави. Дуже багато я чую політичних гасел. Хто обіцяє, що буде демобілізація через 3 роки – друзі, цього не буде. Якщо це буде – це буде саме хибне рішення, яке можна б було прийняти в цілому по обороні. Тому що "толкового" офіцера, сержанта, солдата, який спроможний виконувати бойові завдання, їх ніхто не відпустить. Людей, які здатні брати на себе відповідальність... виконувати завдання, на жаль, не так багато", – сказав він.

На думку Юрія Федоренка, для того, щоб дати відпочинок і можливість відновлення для тих військовим, які воюють вже другий рік необхідно сформувати певний резерв.

"А для формування резерву нам необхідна додаткова мобілізація людей, які забезпечать ротаційні дії і які забезпечать потужне підсилення, в разі якщо противник надумає відкрити якийсь ще один з додаткових фронтів. Що потрібно зробити на зараз? Зараз потрібно зробити чіткий облік професій, які нам потрібні в війську, і організувати систему рекрутингу", – зауважив Федоренко.

Тим часом за повідомленням народної депутатки Ірини Фріз, в оновленій версії законопроєкту про мобілізацію "чіткого, дієвого та реалістичного механізму демобілізації немає". У проєкті прописано термін 36 місяців, але відсутній чіткий механізм обраховування.

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