"Це буде важка битва для України": американський генерал назвав труднощі, які чекають на ЗСУ під час деокупації Криму

Через географічне розташування Криму та відсутність у ЗСУ необхідного озброєння деокупація Криму буде складною. Також півострів для Путіна і росіян є питанням престижу, тому навіть після втрати інших територій РФ за Крим боротиметься до останнього.

Про це під час конференції Центру аналізу європейської політики (CEPA) сказав ексгенерал-командувач армії США у Європі Марк Хертлінг.

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"По-перше, острів є стратегічно важливим для чорноморського флоту РФ, військово-повітряних баз та іншої військової інфраструктури. По-друге, Крим –це питання особистого престижу Путіна. Це буде важка битва для України, тому що навіть для того, щоб потрапити на півострів, є лише кілька доріг через територію, яка складається з кількох дрібних острівців. Тому з точки зору конвенційної війни це буде важко", – зазначив генерал.

Він додав, що 8 років тому для окупації півострова Росія використала флот та сили спецпризначення. Флоту ж в України немає.

"Самою артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні війська", – сказав Хертлінг.

Також генерал вважає, що для того щоб утримати Крим, Путін може використати стратегічні бомбардувальники та військово-морський флот, який досі використовується не у повній мірі.

Нагадаємо, низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Росію.

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