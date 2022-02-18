Це було 8 років тому: 18 лютого почався найтрагічніший етап Революції гідності

Це було 8 років тому: 18 лютого почався найтрагічніший етап Революції гідності

Лише за 18-19 лютого 2014 року в центрі Києва загинули 26 людей.

Це було вісім років тому і маємо надію - не повториться ніколи. Сьогодні згадаємо події з 18 на 19 лютого. Хоча помістити спогади про Революцію гідності у декілька слів просто неможливо. Саме в ці дні 2014 року почався завершальний етап протистояння між Євромайданом і "Беркутом". Але одночасно саме їх вважають і найжорстокішими.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, за даними прокуратури, лише за 18-19 лютого в центрі Києва загинули 26 людей і понад 700 були поранені. Центральні вулиці міста були паралізовані, а метро зупинилось взагалі. Епіцентр подій був біля будівлі Верховної Ради, де в той час частина депутатів намагалася обмежити повноваження тоді ще президента Януковича. Люди закидували силовиків камінням і петардами. У відповідь "Беркут" застосував спецзасоби та водомети. Людей у мороз поливали крижаною водою.

О першій ночі загорівся Будинок профспілок, у якому на той час протестувальники розгорнули госпіталь. Полум'я охопило більшу частину будівлі. Пожежу вдалося загасити лише наступного дня.