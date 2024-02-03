"Це було сильно": Зеленський подякував воїнам ГУР за ураження "Івановця"

Бійцями ГУР вже чимало зроблено як на землі, так і на морі.

Головнокомандувач відзначив феєричне досягнення воїнів – ураження російського ракетного корабля "Івановєц". Росія відчуває біль від дій українських військових. І важливо, щоб російські винуватці цієї війни дійсно втрачали від неї.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні я хочу особливо відзначити ваш успіх саме на морі – ураження російського ракетного корабля. Складна операція на рейді озера Донузлав: шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було сильно. І я дякую вам за цю силу!", – сказав український лідер.

Він наголосив: Україна пишається кожним із воїнів. Завдання українців – підтримувати їх.

"Я хочу подякувати вам за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи вашим", – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше стало відомо, як вдалося знищити "Івановєц" і наскільки це серйозна втрата для РФ.

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