"Це було якесь хизування": мати хлопця, який впав з канатної дороги у Харкові, розповіла про його стан

Зараз хлопець підключений до апарату ШВЛ.

У Харкові 17-річний хлопець випав з кабінки канатної дороги під колеса авто. Зараз він перебуває у лікарні у важкому стані.

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Про це розповіла матір постраждалого хлопця "Суспільному".

Мати юнака, який впав з канатної дороги у Харкові і потрапив під колеса автівки, спростовує інформацію про те, що її син намагався вкоротити собі віку. Жінка впевнена, що це сталося в результаті нещасного випадку.

"Він зібрав друзів, вони каталися на канатній дорозі. Мабуть, це було якесь хизування перед хлопцями — він хотів стрибнути з найнижчої точки. Він звісився, пішла злива з градом, він злякався, кабіна стрімко почала підійматися. Він хотів забратися назад, але через дощ руки зіслизнули, він впав", — розповідає мати травмованого.

Жінка зазначає, що її 17-річний син навчається у ліцеї на кухаря, на момент падіння він був тверезим, а до трагічного випадку з дівчатами не сварився.

"Зараз пишуть про те, що він намагався скоїти самогубство через невдале ЗНО, але тестування він взагалі не складав, він вчиться у ліцеї. Це все неправда. Це справа випадку. Він не блогер, у соцмережі TikTok не зареєстрований. Це було позерство перед друзями — невеликі пустощі, які обернулися трагедією", — каже жінка.

Вона також підтвердила, що після падіння її син перебуває у тяжкому стані.

"Лікарі не дають жодних обіцянок, стан дитини залишається стабільно тяжким. Він у медикаментозному сні, за нього дихає апарат. У нього переломи, забиття органів, травма голови. Лікарі роблять все, що можна", — сказала матір травмованого хлопця.

Нагадаємо, що адміністрація парку каже, що юнак у кабінці був сам і вистрибнув приблизно з 10-метрової висоти.

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