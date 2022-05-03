"Це був квиток в один кінець": українські десантники знищили підрозділ окупантів (фото)

"Це був квиток в один кінець": українські десантники знищили підрозділ окупантів (фото)

Українські захисники в чергове знищили підрозділ російських військових.

Підрозділи Миколаївської бригади разом з іншими військовими частинами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують знищувати сили російських окупантів на всіх основних напрямках.

Про це сьогодні, 3 травня, повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України.

Воїни однієї з десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил в чергове знищили підрозділ російських окупантів.

"Серед особистих речей знищених окупантів, був електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль. І це був квиток в один кінець!", - зазначили в Міноборони України.

Міністерство оборони України

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