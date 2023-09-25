“Це був мій готель”: що кажуть одесити про зруйнований ракетою РФ символ міста (фото)

Внаслідок російського ракетного удару у ніч проти 25 вересня в Одесі було зруйновано один із символів міста – морвокзал і готель біля нього. Напевне, кожен, хто хоч раз побував у Одесі, має фото на фоні цього готелю. Він багато років не працював, тому обійшлося без жертв.

У Мережі одесити діляться спогадами про понівечені від вибуху будівлі.

Катерина Ножевнікова написала у Фейсбук, що від свисту ракет, жужання “шахедів”, вибухів і пострілів серед ночі в Одесі здавалося, що її домівка просто складеться.

“А потім, з вікна моєї квартири на даху старовинного дому в елітному районі я дивилась, як горить будівля, в якій я провела майже 10 років, коли працювала в туристичній компанії. Де пройшла дійсно моя молодість – на будівлю морвокзалу. На місто, де ми все дитинство зустрічали нашого батька з рейсів. Де на 17 причалі ми з сестрою прожили декілька місяців на вітрильнику “Дружба”, на якому наш батько працював, і всі наші друзі заздрили нам як дурні”, – розповіла місцева мешканка.

Зруйнований російською ракетою готель в Одесі / Фото: ДСНС

Вона додала, що також дивилась на будівлю готелю, яку викупив її друг до повномасштабної війни, щоб виправити помилки тих, хто його колись там збудував.

“Так, одесити не дуже полюбляли цю будівлю. Так, краще будівля ніж люди. Але все одно було жахливо дивитися на це “звільнення” нас”, – написала Катерина Ножевнікова.

Вона також виклала скриншот листування з власником будівлі готелю Андрієм Ставніцером.

“За те ми вночі збили один “Онікс”. Готелем))” – пожартував він.

На своїй сторінці в Фейсбук Андрій Ставніцер розповів, що мріяв реконструювати готель.

“Це був мій готель – Кемпінські Одеса… Цей готель – пам'ятник роздовбайству і несмаку – не подобався мені так само, як усім одеситам, тому я мріяв його нарешті реконструювати. Мріяв про це я давно, проінвестував мільйони доларів, викупив частку у приватних інвесторів і, незважаючи на війну, закривав угоду з державою”, – написав бізнесмен. Він пообіцяв відбудувати зруйнований готель.

Місцева мешканка Ольга Мальована пригадала, що колись готель приймав багато і гостей міста, в ньому проходило багато конференцій.

“Це колишній Кемпінскі. Він працював певний час. Потім став готель Одеса і теж працював. Свого часу приймав багато і гостей міста, і було багато конференцій”, – написала жінка.

“Як би там не було, але ж нема того одоробла! Залишається тільки руїни демонтувати – і знаменитий вид на море від Дюка відкривається знову! І ніхто ж не загинув!” – написав Сергій Тихий.

Ракетний удар по Одесі 25 вересня

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня російська армія завдала удару по Одещині. Ворог застосував ударні дрони та два типи ракет. Окупанти зруйнували зерносховища. Пошкодження отримала візитівка Одеси – морський вокзал і привокзальний готель.

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