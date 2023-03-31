Це був план знищення української нації: голова Єврокомісії про трагедію в Бучі

Всі причетні до цього воєнного злочину будуть притягнуті до відповідальності.

Трагедія у місті Буча, яка сталась після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, показує, що це була частина плану Кремля зі знищення українців.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Тwitter.

Вона заявила, що Росія мала на меті знищити українську національну ідентичність та секс життя цілої нації.

"Те, що трапилося в Бучі рік тому, не було ізольованим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. Плану кремля знищити українців. Їх національну ідентичність. Сенс їхнього життя", - написала глава Єврокомісії.

Вона зазначила, що всі причетні до цього воєнного злочину будуть притягнуті до відповідальності. Крім цього, фон дер Ляєн заявила, що Україна може й далі розраховувати на підтримку.

"Ми продовжуємо підтримувати зусилля, щоб забезпечити можливість притягнення Путіна до відповідальності за злочин агресії. У цьому контексті ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це необхідно для цього. Я хочу правосуддя в інтересах України та українців", - написала фон дер Ляєн.

What happened in Bucha one year ago was not an isolated episode.



Those executions in cold blood were part of a bigger plan.



The Kremlin's plan to eliminate Ukrainians.



Their national identity.



Their sense of being.⁰

War criminals will be held accountable. pic.twitter.com/GdbUfEh2UH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив у Бучі, що Росія знущається та вбиває, щоб звичайна людина на контрольованій нею території була тільки пилом під ногами тих, хто утримує владу.

Крім того, ми раніше інформували, що прем'єр-міністр Словенії Роберт Ґолоб під час вшанування пам’яті загиблих у Бучі на Київщині заговорив українською.

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