"Це був важкий бій, який тривав 14 годин": львівські десантники розбили елітний полк РФ на Луганщині

"Це був важкий бій, який тривав 14 годин": львівські десантники розбили елітний полк РФ на Луганщині

Львівські десантники знищили елітний підрозділ армії РФ та півсотні одиниць ворожої техніки.

Бій між ЗСУ та окупантами тривав 14 годин.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Львівські десантники знищили близько 50 одиниць особового складу так званого елітного полку рф. Це відбулось нещодавно під час бою, який тривав близько 14 годин. Тоді ворог хотів перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України. Але десантники 80 десантно-штурмової бригади не дозволили розвинути наступ. Наші воїни з гранатомета NLAW підпалили російську БМД. Коли ворог зустрівся у близькому контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, відступив. І залишав у лісосмузі тіла своїх загиблих", - розповів Козицький.

За його словами, бій був важкий, навіть поранені бійці відмовилися від евакуації і продовжили вести вогонь, поки ворог не відступив.

"Того дня на цьому бійці 80-ї бригади не зупинились. Артилерійські підрозділи 80 бригади завдали масований артилерійський удар, внаслідок якого прорідили ряди окупантів та їхньої техніки", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, мати окупанта побідкалась, що до російської армії забирають навіть людей з обмеженими можливостями. Вона зазначила, що у російській армії великі втрати, а тому серед військових немає ротації.

Читайте також: