"Це чиїсь хворі амбіції": Резніков прокоментував корупційний скандал у Міноборони

Очільник Міноборони вважає, що "історія з вигаданим перетворенням зимових курток на літні має для усіх стати уроком".

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував корупційний скандал щодо закупівлі курток для військових за завищеною в декілька разів ціною, а також виступив проти декларування для військових у воєнний час у тому вигляді, як це пропонується.

Про це йдеться у колонці Резнікова на "Інтерфакс-Україна".

"Виступаю категорично проти декларування для військових у воєнний час у тому вигляді, як це пропонується. Це просто небезпечно і немає стосунку до боротьби з корупцією. Це чиїсь хворі амбіції", – написав голова Міноборони.

За словами Резнікова, історія з вигаданим перетворенням зимових курток на літні має для усіх стати уроком.

"Якщо ти під час війни неперевірені чи хибні факти виливаєш у публічний простір – то "корупціонером" стаєш уже ти сам, адже корупція – це псування, спотворення. Особливо під час війни це небезпечно, тому що корупція – зброя Росії, і кожним медійним вкидом вона вміло користується, навіть і особливо, якщо це неправда", – додав Резніков.

Він також закликав журналістів не "ставати інструментом в руках ворога".

"Ви можете направити запит нам та отримати позицію МОУ. Ви можете з нею не погодитись, але це право на відповідь однієї зі згадуваних у матеріалі сторін та елементарні стандарти щодо обʼєктивності журналістського матеріалу", – написав очільник міністерства.

За його словами, про підозрілі факти завжди можна повідомити до Громадської антикорупційної ради. Ці факти будуть ретельно перевірені антикоррадою і надані висновки: чи є підстави для "зради" чи їх немає. А розслідувачі уникнуть незручного положення в майбутньому.

"Боротьба не має бути самоціллю. Треба бачити мету – заради чого? Якщо заради спільної перемоги над російським окупантом – ми союзники", – додав він.

Нагадаємо, скандал з куртками для військових набув нового забарвлення. Зокрема,стало відомо, що ексдиректор департаменту закупівель Міноборони Богдан Хмельницький мав довіреність від міністра на одноосібне укладання контрактів міністерства, а скандальний постачальник курток для ЗСУ, турецька компанія "Vector avia…" ще в 2022 році була фігурантом кількох кримінальних проваджень.

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