"Це ЦУМшот!": у Дніпрі комунальники приклеїли непристойне слово на зупинці, Мережа вибухнула (фото)

"Це ЦУМшот!": у Дніпрі комунальники приклеїли непристойне слово на зупинці, Мережа вибухнула (фото)

Наклейку швидко демонтували наклейку після розголосу.

У центрі Дніпра комунальники приклеїли непристойне слово замість напису "ЦУМ" на зупинці. Його неправильно переклали англійською мовою.

Уважні городяни помітили помилку та опублікували фото у Мережі. Інцидент висміяли у місцевих групах.

"Кінцева, приїхали", "Тоді процес монтажу цієї зупинки – cumming?", "Ахаха, ну хоч так популяризувати громадський транспорт", "Добре, що не всі знають значення цього слова)", "Проїзд коштуватиме 300 hundred bucks?", "Ця історія настільки прекрасна, що якби її не було, її потрібно було вигадати)", "Це ЦУМшот", - написали дніпряни в коментарях.

Відомо, що підряднику дали завдання виготовити наклейки для зупинки з перекладом "TsUM", однак у результаті вийшов напис "Cum". Комунальники швидко демонтували наклейку після розголосу та пообіцяли зробити нову, але вже з правильним перекладом.

Нагадаємо, що у Дніпрі з’явився пам’ятник пилосмоку. Його встановили в середмісті на пішохідній вулиці неподалік будинку побуту.

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