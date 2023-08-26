Це дискредитація України: Подоляк прокоментував гучний скандал із закупівлею курток для військових

Радник Офісу президента Михайло Подоляк під час обговорення скандалу із закупівлею Міноборони курток для військовослужбовців України, зазначив, що "розбірки" у публічній площини влаштовувати не можна. "Треба почекати до завершення слідчих дій".

Про це Михайло Подоляк заявив в ефірі каналу "Ми — Україна" в межах телемарафону.

"Це традиційна українська політика нерозуміння того, що не можна так себе в публічній площини поводити. Оці розбірки. Якщо ви хочете щось довести. Безумовно, парламентський комітет має право ставити будь-які питання, тому що парламент — це контроль. Ви, будь-ласка, приходьте підготовленими, відповідайте на ці питання і точно не виносьте потім в публічну площину якісь дивні пропозиції, парі, не парі. Це неможливо, це дискредитація України в цілому", — вважає Подоляк.

За його словами, результати слідства мають показати, "що це було, хто і чому винний".

"Якщо в тобі сумніваються, то ти маєш відповісти на ці питання так, щоб не було сумніву. Тому що суспільство платить велику ціну, воно має право сумніватись в нас. Якщо ми неправі, визнавати свою неправоту і відповідні робити кроки, звільнювати когось. Чи в даному випадку, я вважаю, що треба почекати поки будуть проведені слідчі дії. Тоді ми з вами зможемо фактажно вже коментувати, що це було, хто винний і чому винний", — зазначив радник Офісу президента України.

Подоляк також назвав другу складову у скандалі із закупівлями.

"Я не зовсім розумію оцю жагу певних народних депутатів завжди бути десь поряд з бюджетними грошима, чи з грошима, які йдуть на закупівлі. Навіщо сьогодні повністю ламати оту велику побудовану (і президентом, до речі) з початку війни єдність між суспільством і державою", — додав радник.

За його словами, потрібно зробити три кроки у з'ясуванні правди у ситуації із закупівлею Міноборони курток для військовослужбовцівю

"Перше, я хочу, щоб було проведене слідство, воно сьогодні йде. Я хочу, щоб не виносили в публічний простір якісь дивні заяви... І третє, коли відповідно буде встановлено, хто, як і чому винний, щоб ці винні були покарані так, як це потребує саме сьогоднішній час", — вважає Подоляк.

Нагадаємо, після закидів про корупційні закупівлі курток для військових очільник Міноборони Олексій Резніков запропонував парі для своїх опонентів. Мовляв, якщо виявиться, що міністерство справді поставило 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він подасть у відставку.

Нардепка Анастасія Радіна та журналіст Михайло Ткач відповіли міністру на його пропозицію.

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