"Це дуже наївно": Зеленський про ілюзії щодо бажання Путіна закінчити війну

Президент підкреслив, що Україна не проти добиватися закінченні війни у форматі діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю з Лексом Фрідманом розвіяв ілюзії щодо бажання російського президента Володимира Путіна завершити війну.

Він наголосив, що такі припущення є "дуже наївними" і не мають під собою жодних підстав.

"Ви пропонуєте розмовляти (з Росією – ред.), але, слухайте, треба бути в сильній позиції й не розмовляти, а закінчувати війну. Так, можна у форматі діалогу, хто проти? Але треба бути в сильній позиції, щоб він цього захотів. А ви думаєте, він хоче закінчити війну? Це дуже наївно, мені шкода", – підкреслив Зеленський.

Президент також згадав невдалі спроби досягти миру у 2019 році під час зустрічі в Нормандському форматі разом із тодішніми лідерами Німеччини та Франції – Ангелою Меркель і Еммануелем Макроном, а також Володимиром Путіним.

"Ми зробили перший крок – обміняли людей. Щодо cease-fire? Вони почали вбивати нас вже через місяць. Після цього я дзвонив йому ще 2-3 рази, він казав, що розбереться, а люди з окупованих територій – росіяни та сепаратисти – продовжували стріляти і вбивати наших людей", – згадав Зеленський.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю з Лексом Фрідманом спростував звинувачення щодо корупції та нецільового використання міжнародної допомоги.