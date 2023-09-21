Це дуже недалекоглядно: як емоційність заяв українських дипломатів щодо Польщі вплине на безпекову співпрацю

Логіка першого року війни від початку повномасштабного вторгенння Росії в Україну і нашої дипломатії з тиском на партнерів і сусідів більше не працює і навіть є контрпродуктивною. Зокрема, йдеться про відносини між Україною та Польщею.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua на тлі теми відносин України і Польщі сказала очільниця напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна.

Якщо замість певних компромісів українська дипломатія йде на відверту політичну конфронтацію, це є контрпродуктивним у роботі із партнерами та країнами-союзницями.

"На жаль, у відносинах України і Польщі ми бачимо тактику зруйнувати той нестабільний, теплий діалог, який вибудовувався від 2022 року. Так легко цим знехтувати, перетворити міжурядову суперечку на міжнародний скандал - це дуже недалекоглядно. І, на жаль, це матиме наслідки. Не тільки для питання зерна. Це впливатиме на безпекову співпрацю, на те, як себе буде поводити Польща в межах беспекових договорів у майбутньому. Це впливатиме на ставлення до сотень тисяч українців, які зараз опинилися в Польщі, тому що істерія на політичному рівні автоматично переходить в дискусії на кухні", - сказала політикиня.

Тим часом у Польщі заява прем'єра Матеуша Моравецького про те, що ця країна більше не постачатиме Україні зброю спричинила скандал. ТСН.ua зібрав дані з польських видань про реакцію у Польщі на слова Моравецького.

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