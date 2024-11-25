"Це фікція": Жорін різко розкритикував побудову фортифікаційних споруд

Проблема зі зведенням фортифікаційних споруд стоїть доволі гостро. Здебільшого це фікція.

Про це в інтерв'ю NV сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"Я ж не відкрию секрет, що на фортифікаційних спорудах, на яких з самого верху поставили задачу всім регіонам сконцентруватись, думаю, половину коштів вкрали так точно, дивлячись на те жалюгідне, що збудували", — говорить він.

Нескладно проїхати Дніпропетровщиною і подивитись, що там є. І не тільки Дніпропетровщиною. Просто боляче за цим спостерігати.

"Піхотинець, кожен раз коли його вибивають, стираючи його позиції, відходить і копає сам. А зараз ще зима, копати це взагалі пекло, і все це ти маєш робити під обстрілами", - зазначив Жорін.

Замість того, щоб були вже сплановані лінії, щоб люди розуміли: навіть якщо десь щось провалилося, можна відійти.

"Не знаю, кого долучають до побудови цих споруд, але з того, що я бачу, — це фікція. Інколи це бетонні коробки, з яких неможливо ввести вогонь, де взагалі немає секторів, де ти не можеш бачити, що навколо тебе відбувається", — відзначив Жорін.

Є такі, продовжує він, в яких відсутня вентиляція, а ті, хто хоч раз з закритого приміщення стріляв, знають, що якщо ти хоча б дві хвилини постріляєш, то газами заповниться все приміщення і дихати ти більше не зможеш.

"Можливо, є десь споруди, які дійсно ефективно побудовані, але, на жаль, я їх не побачив", — завершив заступник командира.

Раніше Жорін наголосив, що з погляду на динамічну ситуацію на фронті, військове командування та місцева влада повинні завчасно думати про оборону населених пунктів, до яких можуть дійти окупанти, і будувати у містах та селищах продуману й міцну систему фортифікаційних споруд.

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