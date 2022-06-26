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"Це ганьба": пані посол Британії розповіла, чи погодиться її країна приймати "Євробачення" замість України

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"Це ганьба": пані посол Британії розповіла, чи погодиться її країна приймати "Євробачення" замість України

Фото: УНІАН

Велика Британія може не погодиться у 2023 році приймати пісенний конкурс "Євробачення".

У Британії вважають, що цей конкурс повинен пройти в Україні. 

Про це пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сказала в інтерв'ю ТСН.ua.

"По-перше, коли минулого тижня в Києві був наш прем’єр, він першим заявив - його не питали про це - що "Євробачення", на його думку, має прийняти Україна, оскільки вона є переможцем конкурсу. І я досі вважаю, що саме таким мусило б бути рішення. Це насправді ганьба, що забрали конкурс. І я думаю, що зараз зарано казати, чи Британія погодиться приймати його в себе, бо Борис Джонсон залишається на позиції, що конкурс має бути в Україні. Але я думаю, що ми проявили себе в цій історії дуже по-британськи – ми десятиліттями не могли виграти "Євробачення", і нарешті в нас була пісня, що була близька до перемоги, і все одно ми неймовірно раділи, що перемогла Україна, а ми - стали другими", - сказала Сіммонс. 

Нагадаємо, Європейська спілка телебачення і радіомовлення опублікувала фінальне рішення щодо проведення конкурсу "Євробачення-2023". Так, в EBU оголосили, що провести наступний конкурс в Україні неможливо.

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