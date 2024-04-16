"Це ганьба": Зеленський жорстоко відповів Заходу, який боїться, що РФ програє у війні

На Заході бояться, що Росія програє у війні, яку розв’язала проти України та мирного населення. Захід турбується можливою міграційною кризою, яка може статися у разі капітуляції РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський каналу PBS NewsHour.

“Голоси йдуть з Заходу - нам страшно, що буде з Росією, якщо Росія програє? Їм що, не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зате їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза. А що ж буде, чи не буде дуже сильним Китай? Всі думають, що якщо в Росії буде паніка і революція, Китай захопить частину Росії. Всі бояться, не дай боже, що Китай буде сильним, що Путіна не буде і буде багато держав”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також поставив питання, що в майбутньому станеться з ядерною зброєю, яка знаходиться на території РФ.

“Начебто зараз Захід контролює ядерну зброю. Всі такі голоси, всі такі меседжі - це ганьба”, - підкреслив президент.

Нагадаємо, що на фронті з'явився ще один гарячий напрямок, де росіяни стирають все.

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