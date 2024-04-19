"Це гарантовано": Арестович зробив похмурий прогноз щодо ситуації зі світлом

Колишній радник Офісу президента та військовий експерт Олексій Арестович зробив прогноз щодо можливих віялових відключень світла.

Про це він написав у Telegram.

"Взимку, якщо ми не встигнемо нічого зробити до цього моменту, буде зовсім "весело" — довге віялове відключення світла. Тому що єдиний спосіб збалансувати пікові коливання — це віялово відключати... Тому в нас буде парадокс. Світло у нас буде — тому що з атомними станціями нічого не зробиш, а результати бомбардування атомних станцій ви можете тільки уявити, як відреагує весь світ. Цього не буде", — каже Арестович.

"А ось погодні або добові піки доведеться компенсувати віяловими відключеннями. Тому віялові відключення практично гарантовані найближчим часом, липень-серпень — особливо, січень-лютий — особливо, залежно від зими. Це гарантія, далі — подивимося", — додав він.

Нагадаємо, Арестович розповів, яким може бути ядерний ультиматум Росії.

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