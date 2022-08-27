Це гарна ознака: Джемілєв про те, що Аксоньов та інші представники окупаційної "влади" вивезли свої родини з півострова

Лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв підтвердив інформацію, яка поширюється у ЗМІ, що так званий "прем'єр" окупованого Криму Сергій Аксьонов і "спікер парламенту" Володимир Константинов вивезли свої родини з півострова.
За його джерелами, своїх родичів вивезли з Криму і працівники ФСБ. Це пов'язано з вибухами, які стали часто лунали на анексованому півострові.
Про це Джемілєв розповів в інтерв'ю для проєкту "Крим.Реалії".
"Настрої (на півострові - ред.), різні, звісно. Паніка - ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Костянтинов вивезли свої сім'ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака", - наголосив політик.
Водночас кримські татари зберігають спокій та радіють останнім подіям, які відбуваюся на півострові.
"А кримські татари ходять один до одного у гості та п'ють köz-aydın qavesı - "каву з нагоди сприятливої звістки". Ну, а в тих, хто телефонує мені, такий настрій: "Слава богу, нарешті", - підсумував він.
Нагадаємо, американські аналітики встановили, що окупанти залишися без значної кількості техніки та зброї, яку вони тримали в анексованому Криму. Через це війська Путіна продовжують передислокувати військову техніку з півострова до Росії.
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