Це гарна ознака: Джемілєв про те, що Аксоньов та інші представники окупаційної "влади" вивезли свої родини з півострова

Лідер кримськотатарського народу й народний депутат Мустафа Джемілєв підтвердив інформацію, яка поширюється у ЗМІ, що так званий "прем'єр" окупованого Криму Сергій Аксьонов і "спікер парламенту" Володимир Константинов вивезли свої родини з півострова.

За його джерелами, своїх родичів вивезли з Криму і працівники ФСБ. Це пов'язано з вибухами, які стали часто лунали на анексованому півострові.

Про це Джемілєв розповів в інтерв'ю для проєкту "Крим.Реалії".

Також читайте Росія перекидає до Криму чергову партію військової техніки (відео)

"Настрої (на півострові - ред.), різні, звісно. Паніка - ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов та Костянтинов вивезли свої сім'ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака", - наголосив політик.

Водночас кримські татари зберігають спокій та радіють останнім подіям, які відбуваюся на півострові.

"А кримські татари ходять один до одного у гості та п'ють köz-aydın qavesı - "каву з нагоди сприятливої ​​звістки". Ну, а в тих, хто телефонує мені, такий настрій: "Слава богу, нарешті", - підсумував він.

Нагадаємо, американські аналітики встановили, що окупанти залишися без значної кількості техніки та зброї, яку вони тримали в анексованому Криму. Через це війська Путіна продовжують передислокувати військову техніку з півострова до Росії.

Тези Зеленського на Кримській платформі

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.