"Це - ген спротиву": 79-річна жінка з Маріуполя пішла до тероборони і стала зіркою світових ЗМІ

"Це - ген спротиву": 79-річна жінка з Маріуполя пішла до тероборони і стала зіркою світових ЗМІ

Валентина Константиновська наголошує, що вона готова стати на захист України.

79-річна волонтерка з Маріуполя Валентина Константиновська, яка стала зіркою світових ЗМІ, розповіла, що від 2014 року допомагає армії та готова захищати Україну.

Про це пише "Суспільне".

Валентина Константиновська розповіла, що вона разом з донькою допомагають українській армії від 2014 року.

"Смажила пиріжки, варила борщі, супи. Хтось возив на фронт, хтось возив у госпіталь", - каже Валентина.

Жінка додає, що згодом у неї з'явились однодумці серед містян і вони разом готували їжу, перешивали вживаний одяг для військових. Волонтери у Маріуполі і досі плетуть захисні сітки, шиють балаклави.

Суспільне

Восени Валентина Константиновська записалась до батальйону територіальної оборони, щоб у випадку нової російської агресії захищати Україну. Саме під час навчань її сфотографували журналісти і волонтерка стала зіркою світових ЗМІ. Жінка каже, що вона мріяла навчитись збирати та розбирати автомат і зараз це уже вміє.

"Я громадянка своєї країни, я українка, а в українців — ген спротиву, ген свободи, перемоги. Ось з цим я пішла. Я повинна допомагати, чим можу. А може доведеться мені і колись постріляти. Я ж не знаю, як воно складеться", — каже Валентина.

Валентина Константиновська наголошує, що вона готова стати на захист України.

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