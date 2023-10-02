"Це інцидент, а не система": Кулеба прокоментував відсутність допомоги Україні в бюджеті США

Підтримка України з боку США триватиме й надалі. На неї не вплине відсутність допомоги Києву в тимчасовому бюджеті, затвердженому Конгресом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Питання в тому, чи є те, що сталося в США, інцидентом або системою. Я думаю, це інцидент", – сказав він під час брифінгу перед засіданням ради міністрів ЄС у Києві.

Робота зі США триває

За його словами, Україна веде дуже ретельні дискусії з обома партіями Конгресу, демократами та республіканцями. На тлі можливого "шатдауну" рішення було ухвалене таким, як воно є.

"Але ми продовжуємо роботу з обома партіями Конгресу, щоб це не повторилося за жодних обставин", – повідомив очільник МЗС.

Дипломат наголосив: у Києві не відчувають, що підтримка з боку США розбилася, бо США розуміють, що на кону в Україні набагато більше, ніж сама Україна. Йдеться про стабільність і передбачуваність у світі.

"І тому я вірю, що ми зможемо знайти потрібні рішення", – додав він.

Що відомо про рішення

В неділю, 1 жовтня, Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, аби уникнути "шатдауну" (зупинки роботи уряду), однак законопроєкт не передбачає коштів на підтримку України.

Президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана.

МЗС України пояснило, що рішення не вплине на допомогу Україні, яка була оголошена раніше. Йдеться про близько 1,6 млрд дол. на оборону та 1,23 млрд дол. прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти. Натомість "шатдаун" американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України.

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