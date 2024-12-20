"Це книга про мою війну": Залужний опублікував перший рукопис

"Моя війна" – перша частина трилогії, яку становитимуть книжки "Моя війна", "Наша війна" та "Їхня війна".

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний випустив свою першу книгу під назвою "Моя війна". Вона - перша в трилогії.

Про це він повідомив у соцмережі.

Ексголовком повідомив, що почав працювати над книгою ще у березні 2023-го, коли був на посаді головнокомандувача. Рукопис редагувала його дружина.

"Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення", - наголосив він.

За словами Залужного, писав книгу для молоді та хоче в ній "донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш". Також він наголосив, що це книга про його війну.

"Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті - війну з обставинами, які стають перепонами у житті", - повідомив Залужний..

Дві наступні книги в трилогії матимуть назви "Наша війна" і "Їхня війна". Зараз Валерій Залужний працює над другою - "Нашою війною".

Як повідомлялося, згідно з результатами опитування агенції InfoSapiens, рівень суспільної довіри до колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного становить 76,8%. Це на 2,1% більше, ніж у жовтні (74,7%).

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