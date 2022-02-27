"Це крапля в морі": в Офісі президента назвала точну кількість білоруських солдатів

"Це крапля в морі": в Офісі президента назвала точну кількість білоруських солдатів

Арестович звернувся до солдатів країн-агресорів та попередив, що їхне командування використовує їх "як м'ясо".

Загальна кількість білоруських військових складає 45 тисяч осіб, лише 17 тис. з них - здатні воювати.

Про це повідомив на брифінгу 27 лютого радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

На думку Арестовича, Збройні сили Білорусі не будуть виконувати приступні накази командування. На його переконання, білоруські солдати займуть або нейтральну позицію, або їхня боєздатність у війні буде незначною.

"За нашими даними, солдат Білорусі уже піднімають по тривозі. Всі білоруські збройні сили - це 45 тисяч осіб, лише 17 тисяч з них здатні більш-менш виконувати якість завдання. Це крапля в морі", - сказав він.

Окрім цього, радник голови ОП звернувся до солдатів та офіцерів Білорусі та Росії:"Шановні солдати Збройних сил РФ та Білорусі, не виконуте приступні накази. Під час воєнної кампанії. яку ви може відстежувати, добре видно, що ще одна-дві доби і ви потоните в наступі. Ваше командування використовує вас як м'ясо".