Це буде складним завданням: чи змінять ситуацію на полі бою в Україні винищувачі F-16

Потрібен час для того, щоб мати можливість ефективно експлуатувати винищувачі.

Винищувачі F-16, які незабаром прибудуть до України від західних партнерів, “не стануть панацеєю”. Постачання літаків стане лише першим етапом тривалого процесу переходження нашої держави на західну тактику та оснащення.

Про це заявив командувач Військово-повітряних сил США Джеймс Хеккер, пише Aviation Week.

За його словами, в обмежений час українські пілоти на сучасних винищувачах не зможуть отримати перевагу в повітрі над російськими окупантами.

Поява F-16 в небі України стане кульмінацією тривалого процесу, який включає навчання в США і в декількох місцях по всій Європі, а також поточні та майбутні постачання літаків з Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії.

“Я думаю, що найголовніше тут те, що це початок впровадження в Україну західного обладнання, західної тактики, західної доктрини та західного мислення”, – наголосив Джеймс Хеккер.

Він також додав, що потрібен час для того, щоб мати можливість ефективно експлуатувати винищувачі з достатньою кількістю персоналу та необхідною логістичною підтримкою.

Водночас наша держава під час повномасштабного вторгнення РФ значною мірою досягла у забезпеченні безпеки своїх літаків, проявляючи гнучкість, наприклад, ніколи не злітаючи й не приземляючись з однієї й тієї ж бази.

“Українські ВПС зробили це зі своїм нинішнім парком МіГ-29 та Су-24, і тепер їм потрібно буде повторити це з F-16. Це буде складним завданням, оскільки не всі аеродроми по всій країні зможуть обслуговувати нові літаки”, – зауважив Хеккер.

Нагадаємо, що в Кремлі зробили цинічну заяву щодо можливих перемовин з Україною.

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