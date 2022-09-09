"Це лише початок": Подоляк анонсував гарні новини від ЗСУ з інших напрямків

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі ЗСУ показали Росії, де її місце. За його словами, це лише початок, тепер чекаємо гарних новин і з інших напрямків.

Подоляк зазначив, що після успіхів ЗСУ на Харківщині, росіяни перестають вірити своїм пропагандистам і визнають, що недооцінили українську армію.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю 24 каналу.

"Ми дочекалися гарних новин із Харківщини й нарешті видихнули. На ці події чекали не лише ми з вами, а й наші вороги. Виявилось, що вони перестають вірити своїм пропагандистам. І коли не побачили жодних новин про Харківщину вирішили собі, що тривають бої", - розповів радник керівника ОП.

Варто зазначити, що таких новин вже не було впродовж трьох днів. Тепер, коли росіяни побачили новини із Харківщини, вони намагаються знайти виправдання тому, що відбувається.

Окупанти кажуть, що це запланований відхід і "затягування" ЗСУ на територію, де їм "зручніше воювати". Вони вже починають говорити про те, що недооцінили українську армію, не зрозуміли тактичний задум генштабу України і, за словами Подоляка, це дуже добре.

"Але я б хотів додати, що не варто думати про те, що перемога прийде вже завтра. Ми розуміємо, що це дуже важкий шлях і це лише початок", - наголосив Подоляк.

Ці декілька тижнів українські захисники відпрацьовували всю логістику, однак досі вразили не все тилове забезпечення ворога. Подоляк зазначив, що це питання і "Рамштайну", і допомоги партнерів України.

"Як на мене, поки рано говорити про те, що ми масштабно просуваємось вперед. Попередньо, ми лише вказали Росії на її місце і робитимемо це надалі. Очікуємо таких самих добрих новин з інших напрямків. Мене найбільше цікавить ключовий напрямок – Луганськ і Донецьк. Я дуже хочу, аби ми показово і якомога швидше забрали ці міста", - додав Подоляк.

Він переконаний, що це дуже важливо, аби остаточно зламати все, що є всередині Росії, "аби вони зрозуміли, що вони не є якоюсь наддержавою".

Зазначимо,після оголошення про початок контрнаступу України, аналітики вважають, що Київ розпочав амбітну операцію, яка може призвести до оточення майже 20 тисяч російських солдатів та звільнення українського півдня.

Читайте також: