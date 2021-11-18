"Це лише початок": Україна посилила кордон з Білоруссю понад 8 тисячами правоохоронців

За його словами, у прикордонних районах можуть оголосити надзвичайний стан у разі напливу мігрантів.
Уряд побоюється, що біженців перекинуть з білорусько-польського кордону в Україну. Тому країна вирішила направити до прикордонного регіону 8,5 тисячі поліцейських, нацгвардійців та прикордонників.
Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише Die Welt.
"Це тільки початок. Також може бути оголошено надзвичайний стан. Ми готові до всього", - сказав Мельник.
Посол зазначив, кордон між Україною та Білоруссю має довжину понад 1000 кілометрів і складається з боліт та лісів, які важко контролювати. "Ми стурбовані тим, що ця територія може бути використана для можливих провокацій", – сказав Мельник.
Зауважимо, що Верховна Рада 18 листопада розширила права Державної прикордонної служби для захисту кордону та дозволила застосовувати особовим складом бойової техніки та озброєння. Детальніше про це - за посиланням.
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