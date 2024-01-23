"Це лише верхівка айсбергу": про що домовилися урядовці та бізнесмени під час зустрічі – Forbes

Журналісти видання поспілкувалися з дванадцятьма учасниками розмови. Більшість говорили на правах анонімності.

Після арешту засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи віцепрем'єр-міністри Юлія Свириденко і Михайло Федоров разом із головою ВР Русланом Стефанчуком організували зустріч із українськими підприємцями.

Про підсумки йдеться у матеріалі Forbes, журналісти якого поспілкувалися з учасниками зустрічі.

Перш за все представники бізнесу висловилися щодо справи Ігоря Мазепи, яку вважають черговою демонстрацією посилення тиску з боку правоохоронних органів.

"Це тільки вершина айсбергу", – каже один з підприємців на правах анонімності.

Інший бізнесмен назвав ситуацію з головою Concorde Capital "огидною".

Підприємців обурюють дії правоохоронців, які продовжують влаштовувати "маски-шоу" та відкривати численні кримінальні справи щодо діяльності бізнесу.

"Мазепа – показовий кейс тиску на бізнес", – сказав голова Федерації роботодавців України та учасник бізнес-обʼєднання "Маніфест 42" Дмитро Олійник, що також брав участь у зустрічі.

За його словами, правоохоронці діють зухвало. Йдеться про обшуки без ухвали суду, розмір застави, арешт тощо.

Аномально велика кількість відкритих кримінальних справ в Україні

Як повідомляє видання, під час зустрічі торкнулися питання аномально великої кількості (500 тис) відкритих кримінальних справ в країні – по справі на кожного 30-го працездатного українця.

Крім кейсу Мазепи запрошені підприємці згадували інші контраверсійні справи. Зокрема йшлося про низку відкритих СБУ проваджень щодо співпраці бізнесу з РФ (справи "Київгуми", власника "Хортиці" Євгена Черняка та інших).

"Півроку тому була зустріч з президентом щодо тиску на бізнес і припинення "маски-шоу", тоді президент пообіцяв що все виправить, проте ситуація тільки погіршилась і перейшла всі межі", – каже співрозмовник серед бізнесменів.

За його словами, "російський слід" можна підвести майже будь-яку компанію.

Під час зустрічі підприємців та урядовців також йшлося про численні розслідування правоохоронців повʼязані з земельними питаннями (крім Мазепи, на зустрічі обговорювали кейс столичного Х-Park), а також старі проблеми з Держаудитслужбою.

"Бізнес, що працює у miltech-індустрії та виконує оборонні замовлення досі ризикує потрапити під розслідування про нанесення збитків державі, якщо працює з прибутком", – йдеться у коментарях після зустрічі.

Обговорювалася проблема менеджменту силовиків, коли більшість питань вирішуються з одного кабінету. На зустрічі прямо звучало прізвище заступника голови ОП Олега Татарова, який курує правоохоронний блок.

Про зустріч з держпосадовцями, зазначає Forbes, запрошені представники бізнесу дізналися за дві години до початку. Частина підприємців прийшла особисто, частина – підʼєдналась онлайн.

Від Офісу президента була присутня лише радниця керівника Андрія Єрмака Дарія Зарівна, розповіли бізнесмени.

Голова ВР Стефанчук фіксував пропозиції бізнесу, які можна вирішити ухваленням законів.

Що пропонували підприємці

Як розповів народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Кисилевський, який був присутній на зустрічі, йшлося про три ключові ініціативи:

Зміни у Кримінально-процесуальний кодекс (КПК), які б унеможливили зловживання під час обшуків. Перезавантаження Бюро економічної безпеки. Створення комісії яка б складалась з юристів бізнес-обʼєднань, правоохоронців та членів уряду та могла б реагувати на конкретні ситуації. Аналогічна комісія існувала за попередніх урядів.

Як зазначає видання із посиланням на інформацію бізнесменів, вони домовились з урядовцями й нардепами про те, що ті протягом найближчих тижнів розглянуть пропозиції по запропонованими законодавчими змінами.

"Від зустрічі у схожому форматі, але вже на платформі Офісу президента бізнесмени відмовились, мотивуючи це бажанням бачити конкретні рішення, а не просто розмовляти", – розповів один з підприємців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв про зустріч урядовців із представниками українського бізнесу ввечері 22 січня. Він назвав цю дискусію "непростою", а також зазначив, що є "серйозні питання".

Раніше ТСН.ua зібрав все, що відомо про затримання Ігоря Мазепи.

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