Український "шакалячий експрес" готовий перемолоти кожного: бойовий медик відреагував на критику через відпочинок

Військовий медик українських Збройних сил Євген "Лата" закликав українців не цькувати незнайомців за відпочинок. Адже часто серед відпочивальників є люди, які лише вчора повернулися з пекла війни.

Таким чином Eugene Lata відреагував на один з коментарів під його фото в горах.

Військовий наголошує, що не думав колись отримати коментар "Ваші фотографії з гір в умовах війни недоречні...". З його слів, "ворог остаточно нас розсварив".

"Військові критикують цивільних, цивільні — військових, усі разом — поліцейських, депутатів, ТЦК і чоловіків, які виїхали. Український "шакалячий експрес" готовий перемолоти кожного, хто хоч трохи оступиться. Учорашні герої можуть стати ворогами лише через одну помилку.У цьому вирі сварок і ненависті ми часто не помічаємо, як ворог продовжує просуватися нашими землями, знищуючи все на своєму шляху. Замість того, щоб спрямувати енергію на боротьбу, ми витрачаємо її на внутрішні суперечки, знищуючи самих себе", - пише Євген.

Він наголошує на тому, як часто від фотографіями і відео у Мережі рясніють "гнівні коментарі про тих, хто "відпочиває під час війни". Втім, серед відпочивальників є багато військових, ветеранів, волонтерів, лікарів, людей з інвалідністю. Їх можна побачити, якщо постояти хоч з пів години біля кас, наголошує медик і додає, що "вони обирають трохи перепочити, бо такої можливості у них обмаль".

"Кожен із них має свою унікальну історію. Серед них є військові, волонтери, лікарі-хірурги, вчителі, керівники ІТ-компаній. Це люди, які не втекли, які залишилися в Україні в найважчий час. Вони працюють на перемогу й заслуговують на нашу підтримку. Кожного з них хочеться обійняти й подякувати за те, що вони тут, що вони живі. Ми всі разом переживаємо жах війни, хаосу й стресу. Але лише підтримка одне одного допоможе нам вистояти. Та чомусь натовп у коментарях завжди готовий цькувати незнайомців. Тільки обережно, бо так ми точно знищимо нашу Омріяну", - написав військовий.

Військовий медик поділився фото. Фото: Eugene Lata.

Як повідомлялося, український військовослужбовець Олексій Чистяков звернувся до Державної прикордонної служби та поскаржився на дії прикордонників. він вимагає провести службове розслідування щодо його затримання без нагальної потреби.

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