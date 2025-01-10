"Це наша мрія": Зеленський розповів про гарантії безпеки та можливе завершення війни

Україна сподівається отримати від союзників реальні гарантії безпеки та вже цього року домогтися закінчення війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24.

"Для нас дуже важливо, щоб ми всі, знаєте, були правильно інформаційно підготовлені, щоб ми розуміли, що відбувається. Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія – знищити, окупувати нас повністю. І не треба вірити в інші казки", – сказав президент.

За його словами, саме тому, що Україна протистоїть божевільним мріям кремлівського диктатора, їй необхідні такі гарантії безпеки, які унеможливлять наступне російське вторгнення у майбутньому.

"Потрібні гарантії безпеки, які не дадуть можливості йому [Путіну – ред.] знову прийти з війною. Це наша мрія – цього року отримати такі гарантії та цього ж року закінчити війну. Ми будемо робити для цього все", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за словами Зеленського, "фюрер" не хоче, щоб війна припинялася. Він подвоює агресію. Але є те, що примусить Путіна до миру.

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