"Це наша реальність": The New York Times показав новонароджених у бомбосховищах Дніпра

"Це наша реальність": The New York Times показав новонароджених у бомбосховищах Дніпра

На вигляд діткам від кількох годин до кількох днів.

Дніпро став об'єктом ракетних ударів після вторгнення до України військ Російської Федерації: у підвалі лікарні організували імпровізоване бомбосховище.

Про це повідомляє The New York Times в Instagram.

Так, новонароджених дітей із відділення інтенсивної терапії місцевої дитячої лікарні перемістили до імпровізованого бомбосховища на нижньому рівні будівлі. До підвалу перемістили близько десяти немовлят, які перебували у відділенні для новонароджених.

Немовлятам на вигляд від кількох годин до кількох днів. Діток загорнули в ковдри різних кольорів і поклали на імпровізовані ліжка. Крім того, медики використовували надувні мішки, щоб давати малюкам кисень.

"Це відділення реанімації. У бомбосховищі. Чи можеш ти уявити? Це наша реальність" - про це The New York Times повідомив завідувач відділенням новонароджених Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні Денис Сурков.

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