Це наймасштабніший удар ворога по історичному центру Одеси з початку війни - влада про нічну атаку РФ

Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі, житловим будинкам та практично зруйнували найбільший собор півдня України.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація у соціальних мережах.

Є постраждалі - 18 осіб, серед яких 4 діти.

До лікарень госпіталізовано 14 осіб, 3 дітей. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

В результаті нічної атаки є один загиблий.

На обʼєктах тривають рятувальні роботи.

"Просимо залишатись в безпечних місцях на час повітряної тривоги", - зауважив у повідомленні начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

В Одесі унаслідок російської атаки зруйновано Спасо-Преображенський собор (15 фото)

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика.