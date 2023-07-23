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Це наймасштабніший удар ворога по історичному центру Одеси з початку війни - влада про нічну атаку РФ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Це наймасштабніший удар ворога по історичному центру Одеси з початку війни - влада про нічну атаку РФ

Руйнування колосальні у храмі в Одесі / Фото: t.me/suspilneodesa

Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі, житловим будинкам та практично зруйнували найбільший собор півдня України.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Є постраждалі - 18 осіб, серед яких 4 діти.

До лікарень госпіталізовано 14 осіб, 3 дітей. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

В результаті нічної атаки є один загиблий.

На обʼєктах тривають рятувальні роботи.

"Просимо залишатись в безпечних місцях на час повітряної тривоги", - зауважив у повідомленні начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика

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Дата публікації
Перегляди
403
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