Це наймасштабніший удар ворога по історичному центру Одеси з початку війни - влада про нічну атаку РФ

Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі, житловим будинкам та практично зруйнували найбільший собор півдня України.
Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація у соціальних мережах.
Є постраждалі - 18 осіб, серед яких 4 діти.
До лікарень госпіталізовано 14 осіб, 3 дітей. Всім постраждалим надається необхідна допомога.
В результаті нічної атаки є один загиблий.
На обʼєктах тривають рятувальні роботи.
"Просимо залишатись в безпечних місцях на час повітряної тривоги", - зауважив у повідомленні начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.
Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.
Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика.
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