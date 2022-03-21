Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової - Зеленський

Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової - Зеленський

Армія РФ створює штучний голод цілим містам України і спалює житлові квартали.

Війна Росії проти України - це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової.

Про це йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського на його офіційному каналі в Telegram.

"Ми воюємо проти однієї з найчисельніших армій у світі за наш порятунок. Проти ракет, бомб і реактивної артилерії. Проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах. Які вбивають звичайних мирних людей, створюють штучний голод цілим містам, спалюють житлові квартали. Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової", - йдеться у повідомленні.

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