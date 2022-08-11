"Це не буде де-небудь": держава обіцяє розселяти всіх переселенців, евакуйованих із зони бойових дій

Обов'язкова евакуація мирних мешканців із зони ведення бойових дій передбачає розселення всіх переселенців.
Так, саме держава повністю бере на себе витрати з забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.
Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук під час брифінгу.
"Люди приїдуть і абсолютно безкоштовно будуть розселені, ніхто з них гроші брати не буде і точно не будуть виселяти. Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, вона повинна знати, що їх чекають, їх зустрінуть на пероні, відвезуть і вони будуть проживати в прийнятних умовах. Це не буде як-небудь, де-небудь", - сказала Верещук.
Нагадаємо, під час евакуації з тимчасово окупованої Василівки Запорізької області на блокпосту померли уже 10 людей, які стояли у черзі на виїзд на підконтрольну Україні територію.
За даними мера Мелітополя Івана Федорова, у Василівці на блокпосту досі залишається понад тисяча автомобілів, які чекають евакуації.
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