"Це не буде де-небудь": держава обіцяє розселяти всіх переселенців, евакуйованих із зони бойових дій

Так, саме держава повністю бере на себе витрати з забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.

Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук під час брифінгу.

"Люди приїдуть і абсолютно безкоштовно будуть розселені, ніхто з них гроші брати не буде і точно не будуть виселяти. Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, вона повинна знати, що їх чекають, їх зустрінуть на пероні, відвезуть і вони будуть проживати в прийнятних умовах. Це не буде як-небудь, де-небудь", - сказала Верещук.

Нагадаємо, під час евакуації з тимчасово окупованої Василівки Запорізької області на блокпосту померли уже 10 людей, які стояли у черзі на виїзд на підконтрольну Україні територію.

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, у Василівці на блокпосту досі залишається понад тисяча автомобілів, які чекають евакуації.

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