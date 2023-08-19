"Це не було моєю мрією": Резніков відверто прокоментував чутки про своє звільнення

Чинний міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував чутки про свою відставку з посади і ймовірне призначення послом у Британії.

Олексій Рєзніков пояснив, що міністр оборони призначається президентом України, тож нардеп Олексій Гончаренко, який раніше поширив інформацію про відставку Резнікова, не має стосунку до всіх цих процедур.

Про це міністр оборони сказав 24 Каналу.

Резніков пояснив, що, згідно з Конституцією, міністр оборони і міністр закордонних справ призначається та визначається Президентом України. Тобто лише рішення президента з голосуванням Верховної Ради може відправити у відставку одного чи іншого міністра. Залишається також можливість звільнення за власним бажанням. У цьому випадку пишуть прохання до президента і він подає це на розгляд до парламенту. Призначення послів – це також рішення президента.

"Наскільки мені відомо, Олексій Гончаренко не має стосунку до всіх цих процедур, тому де він взяв цю інформацію – мені невідомо. Тому це важко коментувати. Мене вже і в лютому чекали на іншій посаді", - зазначив Олексій Резніков і додав, що звільнитись може й сам, якщо "уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".

"Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію (щодо посади – ред.), він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це – тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою", – розповів міністр оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков / Фото: Associated Press

Чи погодиться Резніков на роль посла

Очільник Міноборони зізнався, що на пропозицію на місце посла України у Великій Британії, він навряд чи погодиться.

"Тут не питання "куди?", а питання "щоб що?". Я – людина проєкту, от якщо є завдання – то виконаю його. Просто так отримати якусь посаду мені не цікаво, тому що ти все одно залишаєшся на публічній службі. А це – дуже невдячна історія, ти отримуєш тільки "на горіхи", – сказав Резніков.

Мовиться і про критику з боку колег, прихильників, ненависників та звичайних людей. Водночас, на думку міністра, це правильно, адже влада має залишатись під певним тиском.

"Ось адвокатура була створена як протидія владі, щоб дати право на захист. Я за своєю природою захисник. Тому перебування на публічній службі – це постійний виклик", – наголосив міністр оборони.

На чутки про призначення керівником Міністерство юстиції Резніков відповів так: "Це звучало давно. І колись, задовго до теперішніх подій, для мене, як для юриста, це було амбітним проєктом. Я бачив, які реформи можна було зробити для юридичного цеху. Але це було давно. Зараз я вважаю, що в нас хороший міністр Денис Малюська".

Нагадаємо, 1 серпня, депутат Олексій Гончаренко із посиланням на власні джерела повідомив про те, що Олексій Резніков може піти з Міноборони на нову посаду. Нібито його мають призначити послом України у Британії. Дипломатичне крісло стало вільним після звільнення Вадима Пристайка 21 липня.

Водночас в українському МЗС відреагували на інформацію народного депутата і закликали політиків не займатися кадровими питаннями.

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