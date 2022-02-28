Це не диверсанти: у Полтаві зафарбовують маячки на пішоходних переходах

Це не диверсанти: у Полтаві зафарбовують маячки на пішоходних переходах

У Полтаві діє воєнний стан, який дозволяє застосовувати зброю щодо мародерів.

У Полтаві людей просять не панікувати, якщо у місті побачать комунальників, які зафарбовують маячки, що світять у нічний час на пішохідних переходах. Це робиться для того, аби прибрати зайве світло.

Про це повідомив мер Полтави Олександр Мамай у Telegram.

"Зараз по місту їздять комунальні служби і зафарбовують маячки, які світять у нічний час на пішохідних переходах. Це робиться для того, щоб прибрати зайве світло. Будь ласка, полтавці, майте на увазі, що це не диверсанти, а наші працівники-комунальники", - закликав Олександр Мамай людей.

Крім того, Мамай попередив мародерів, у разі якщо вони спробують вдертися до квартир людей, проти них дозволено застосовувати зброю.

"Подбайте про своїх стареньких сусідів, допоможіть їм. Ми знаємо, що багато людей покинули місто і квартири стоять порожні. Тому звертаюся до мародерів і кримінальних елементів. У нас уведений воєнний стан, який дозволяє застосовувати зброю щодо мародерів. Полтавці, якщо ви помітили мародерів за "роботою", повідомляйте працівників поліції або мене у соцмережах", - наголосив мер Полтави.