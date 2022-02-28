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Це не диверсанти: у Полтаві зафарбовують маячки на пішоходних переходах

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Це не диверсанти: у Полтаві зафарбовують маячки на пішоходних переходах

УНІАН

У Полтаві діє воєнний стан, який дозволяє застосовувати зброю щодо мародерів.

У Полтаві людей просять не панікувати, якщо у місті побачать комунальників, які зафарбовують маячки, що світять у нічний час на пішохідних переходах. Це робиться для того, аби прибрати зайве світло. 

Про це повідомив мер Полтави Олександр Мамай у Telegram.

"Зараз по місту їздять комунальні служби і зафарбовують маячки, які світять у нічний час на пішохідних переходах. Це робиться для того, щоб прибрати зайве світло. Будь ласка, полтавці, майте на увазі, що це не диверсанти, а наші працівники-комунальники", - закликав Олександр Мамай людей.

Крім того, Мамай попередив мародерів, у разі якщо вони спробують вдертися до квартир людей, проти них дозволено застосовувати зброю.

"Подбайте про своїх стареньких сусідів, допоможіть їм. Ми знаємо, що багато людей покинули місто і квартири стоять порожні. Тому звертаюся до мародерів і кримінальних елементів. У нас уведений воєнний стан, який дозволяє застосовувати зброю щодо мародерів. Полтавці, якщо ви помітили мародерів за "роботою", повідомляйте працівників поліції або мене у соцмережах", - наголосив мер Полтави. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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