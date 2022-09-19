"Це не кадри Мордора із "Володаря перснів", а російський обстріл Бахмута": як окупанти знищують місто

Російські війська продовжують атакувати Бахмут на Донеччині.
Відео знищеного міста, більше схожого на найстрашніші уявлення про пекло, публікують рашистські пропагандисти.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Росіяни так знищили і продовжують обстрілювати Бахмут, що місто вже нагадує кадри з фентезійного фільму, а саме Мордор – країну, яка була осередком сил зла.
"Це не кадри Мордора із "Володаря перснів", а російський обстріл Бахмута. Бракує слів, щоб висловити все, що спадає на думку під час перегляду цих кадрів", - зазначив Геращенко.
Нагадаємо, у фронтовому Бахмуті без поранених, або ж навіть загиблих цивільних, не минає жодна доба. Снаряди летять зі східного та південного напрямків, аж по всьому Бахмуту. Розриви після пострілів ворожих танків, з гаубиць та мінометів лунають і на міських околицях і у самому середмісті майже безперервно, незалежно від часу доби. Лише напередодні у Бахмуті рашисти вбили двох цивільних. За день до того, під час розбирання завалів після ракетного удару, по зруйнованій багатоповерхівці окупанти вдарили вдруге з артилерії. Тоді загинув один із місцевих рятувальників.
У Бахміті не залишилося геть нічого з комунальних вигод. Місцеві кажуть, що у них немає світла, води, зв’язку, а обстріли - постійні.
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