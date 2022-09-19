"Це не кадри Мордора із "Володаря перснів", а російський обстріл Бахмута": як окупанти знищують місто

Відео знищеного міста, більше схожого на найстрашніші уявлення про пекло, публікують рашистські пропагандисти.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Росіяни так знищили і продовжують обстрілювати Бахмут, що місто вже нагадує кадри з фентезійного фільму, а саме Мордор – країну, яка була осередком сил зла.

"Це не кадри Мордора із "Володаря перснів", а російський обстріл Бахмута. Бракує слів, щоб висловити все, що спадає на думку під час перегляду цих кадрів", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, у фронтовому Бахмуті без поранених, або ж навіть загиблих цивільних, не минає жодна доба. Снаряди летять зі східного та південного напрямків, аж по всьому Бахмуту. Розриви після пострілів ворожих танків, з гаубиць та мінометів лунають і на міських околицях і у самому середмісті майже безперервно, незалежно від часу доби. Лише напередодні у Бахмуті рашисти вбили двох цивільних. За день до того, під час розбирання завалів після ракетного удару, по зруйнованій багатоповерхівці окупанти вдарили вдруге з артилерії. Тоді загинув один із місцевих рятувальників.

У Бахміті не залишилося геть нічого з комунальних вигод. Місцеві кажуть, що у них немає світла, води, зв’язку, а обстріли - постійні.

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