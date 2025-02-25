"Це не катастрофа": міністр єдності повідомив, скільки українців повернеться з-за кордону після війни

Після того, як Україна набуде безпекові заходи, коли безпека в країни стане стабільною, до країни мають повернутися 30% біженців.

Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає "Економічна правда".

"Ми очікуємо, що 30% українців повернуться, що вони дуже серйозно розглянуть повернення", – заявив Чернишов.

Також у Міністерстві національної єдності України заявили, що значна частина українців вже не повернеться.

"Вони вирішили залишитися там, де вони є. Це не є катастрофою. Це треба визнати", – додав Чернишов.

За його словами, уряд наразі розробляє певні практичні моделі, які заохочуватимуть повернення українців.

"Ми розраховуємо, що це відбудеться цього року", – зазначив Чернишев.

Як сказав міністр, Україна щороку втрачає 300 тисяч людей через причини, які не пов’язані з війною. А для повоєнної відбудови і подвоєння ВВП України за 10 років потрібно буде залучити від 3,1 до 4,2 млн репатріантів та іммігрантів.

Нагадаємо, стало відомо, що молоді чоловіки масово планують виїзд з України. Найбільше про переїзд за кордон кажуть на Закарпатті, в Чернівецькій області та Києві.