Буданов відповів, чи має один з українських генералів очолити Україну

Голова ГУР Кирило Буданов категорично відкинув ідею переходу України до напівавтократичного режиму, наголосивши, що країна має залишатися демократичною.

Про це заявив глава воєнної розвідки України Кирило Буданов.

Буданов відповів на питання, чи вимагають інтереси України переходу від моделі парламентської демократії до режиму "більш централізованого, жорсткого і, скажімо так, патерналістського напівавтократичного правління", який може очолити один з українських генералів.

"Я категорично негативно ставлюся до таких думок, тому що не варто забувати, що ми демократія. Може, не ідеальна, але все-таки демократія. Я дуже добре знаю, що таке. Скажімо так, глибоко знаю, тому що моя робота з цим пов'язана", — заявив Буданов.

Він також зазначив, що нещодавно, після допитів північнокорейських полонених, він отримав додаткове усвідомлення того, що таке автократії в найгіршому прояві.

"Що таке тоталітарні режими в різних країнах? Нещодавно для мене, наприклад, була певна, я б сказав, серія одкровень, коли наші офіцери допитували полонених північнокорейців. Вони доповнили мою картинку пізнаннями, що ж таке автократія, тоталітаризм у самому, напевно, такому жахливому його прояві. І повірте, нехай буде демократія. Ось це все це зайве, це людиноненависницькі підходи, які створюють. Навіть не покірних людей, а просто роботів. Це не наш шлях", — додав Буданов.

За його словами, будь-які заклики до тоталітаризму викликають питання про справжні наміри їхніх авторів.

"Толерантність та інклюзивність. Україна країна можливостей. Це можливо тільки в демократичному суспільстві. Коли хтось починає говорити про тоталітаризм. Ну, варто задуматися, які ж цілі у цієї людини насправді", — заявив голова ГУР.

Нагадаємо, Буданов зробив заяву про мирні переговори без участі України.

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