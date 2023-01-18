"Це не нещасний випадок": Зеленський прокоментував падіння гвинтокрила в Броварах

В Україні більше немає нещасних випадків, все це - результат війни, каже глава держави.
Війна проходить не лише на полі бою, у неї є кілька напрямків. Тому у нашій країні більше не трапляються нещасні випадки, усі вони так чи інакше є результатом війни.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
"Я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене та суспільства, це не нещасний випадок - це війна. Війна не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни. Все, що відбувається", - сказав він.
Трагедія в Броварах
- У середу вранці, 18 січня, у Броварах під Києвом поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився гвинтокрил.
- Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, з них - 1 дитина.
- Зокрема загинуло керівництво МВС: міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Вони летіли до Харкова.
- СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Наразі розглядається декілька версій.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що розслідування трагедії займе деякий час і закликав наразі уникати теорій авіакатастрофи і спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів та висновків.
- Утім, деякі експерти вже висловили власні версії трагедії.
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