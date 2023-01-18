"Це не нещасний випадок": Зеленський прокоментував падіння гвинтокрила в Броварах

В Україні більше немає нещасних випадків, все це - результат війни, каже глава держави.

Війна проходить не лише на полі бою, у неї є кілька напрямків. Тому у нашій країні більше не трапляються нещасні випадки, усі вони так чи інакше є результатом війни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене та суспільства, це не нещасний випадок - це війна. Війна не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни. Все, що відбувається", - сказав він.

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