“Це не останні новини”: у ГУР зробили гучну заяву про вчорашній обмін полоненими

53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває і це не останні новини, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Про це він сказав в ефірі ТСН.

Останній обмін полоненими ще не завершений

“Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, оскільки він ще не завершився. Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває”, — зазначив Юсов.

Він наголосив, що не було жодного легкого обміну полоненими з РФ, а країна-агресор нехтує міжнародним гуманітарним правом.

“Враховуючи те, що це геноцидним війна, за українцями не визнають базових прав, в тому числі коли мова йде про захист прав військовополонених. Складний кожен обмін, складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць та цивільних. Ми повинні памʼятати про велику кількість цивільних заручників, бранців, які Кремль захопив. А також про захист їхніх прав і повернення до України”, — додав представник ГУР.

Юсов відзначив допомогу Об'єднаних Арабських Еміратів у звільненні напередодні 90 українських бранців: “Україна використовує весь інструментарій міжнародної підтримки і буде це робити у майбутньому для того, щоб отримати результат”.

Чи змінились умови утримання українських захисників в полоні РФ

На запитання, чи змінюється щось в умовах тримання українських героїв в російському полоні після розголосів фактів про катування, Юсов вказав, що певні позитивні зрушення є, але роботи ще багато.

“В цілому ні для кого не секрет, весь світ бачить різницю — в якому стані повертаються російські окупанти, які були захоплені в Україні, і в якому стані повертаються додому українські захисники. Різниця відчутна. Але разом із тим світовий тиск зростає. Дуже важливим фактором було те, що на Саміті миру окрема увага приділялась захисту прав наших полонених і необхідності повернення їх додому. Тому можна говорити про те, що певні позитивні зрушення є, але роботи ще багато. І щодо встановлення порушень прав наших захисників і притягнення винних до відповідальності і, звичайно, щодо повернення їх нарешті додому”, — резюмував представник ГУР.

Нагадаємо, Україна здійснила черговий обмін полоненими. 25 червня додому повернулося 90 українців.

Обмін полоненими був на межі зриву!

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