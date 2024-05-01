Це не перший замах: Прокудін розповів деталі та про інші спроби його вбити

Раніше Прокудіна намагалися вбити і артилерією, і дронами.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що дізнався про підготовку замаху на нього від голови СБУ Василя Малюка. Цей випадок у квітні – не перша спроба вбити Прокудіна.

Про це очільник Херсонської ОВА розповів в інтерв'ю LIGA.net.

Нагадаємо, 13 квітня Малюк повідомив, що СБУ запобігла замаху на Прокудіна. Так, 10 квітня на Херсонщині був затриманий місцевий житель, який разом зі спецслужбами РФ намагався організувати цей злочин. Росіяни запустили дрон, а місцевий житель стежив і коригував вогонь по автомобілю.

Прокудін повідомив, знав про це. Очільнику ОВА давали слухати записи переговорів, у яких йшлося саме про його авто.

"Зробили деякі заходи і своєчасно посадили цей дрон. СБУ затримала ймовірного помічника росіян. Попередньо, він вже наводив окупантів на інші об'єкти раніше. Там до 10 епізодів є, де він коригує вогонь", – розповів голова Херсонщини.

Читайте провідні новини дня:

​​​​​​​Він зазначив, що це не перша спроба замаху: раніше Прокудіна намагалися вбити і артилерією, і дронами.

"Думаю, і це був не останній замах. Всі живуть у таких умовах – під прицілом. Я можу просто йти по вулиці – і "прильот", – додав очільник військової адміністрації.

Він також повідомив, що з ним виходили на зв'язок російські окупанти, які намагалися погрожувати.

"Вони писали у соцмережах. Знайомі у минулому люди виходили на мене і казали, "що зараз ми прийдемо". Намагалися погрожувати. Не один раз таке було. Але я не беру слухавку і не вступаю в переписки", – розповів Прокудін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Замах на голову Херсонської ОВА. Прокудін прокоментував подію

До слова, у квітні поліція Польщі заарештувала чоловіка, який збирав інформацію для ГРУ Росії з метою вбивства президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: