Те, що РФ здатна приносити людям в Україні лише біль, занепад й смерті, визнає вже й російська пропаганда.

За словами пропагандиста, сьогодні Донбас – це щось на кшталт відстійника для політиків, блогерів та артистів. Туди їх відправляють як покарання за різні проступки, щоб поїздками вони могли загладити провину перед російською владою. Така собі зона для відмивання репутації.

Про це заявив путінський посіпака, актор з РФ Іван Охлобистін, йдеться в огляді журналіста Дениса Казанського.

"Перетворили Донбас на помийку. Людей це дуже коробить, вони обурені. Навіщо їх туди везуть? Це – не пральня". Чому до них ставляться, як до помийки?", – невдоволений Охлобистін.

"Ви за цей "рускій мір" боролися 10 років?"

Раніше Донбас окупанти назвали "серцем Росії", натомість тепер його перетворили на помийку. І про це говорить російський артист, щобільше – закінчений путініст. Це не вигадки українців чи ще когось, цей факт визнає ворожа пропаганда.

"А що взагалі може бути більш принизливе для людей, ніж таке ставлення? Коли вами когось карають? Хтось з РФ приїжджає, Він змушений пересилити гиду, покривлятися пере жителями, щоб "зверху" йому галочку поставили – і все, гуляй. Він їде не тому, що йому подобається Донбас, подобаються люди там. А їде з презирством, як у відстійник, відбути й поїхати", – риторично запитав журналіст.

На тлі цього споконвічна брехня РФ про те, що в Україні мешканців Донбасу вважають людьми третього сорту, має ще більш обурливий вигляд. Казанський наголосив, що про ставлення, яке було в рази кращим, годі й казати.

"Я – корінний донеччанин. Коли регіон був під контролем України, Донбас був суб'єктом, він щось вирішував, багато важив в державі, неможливо було його ігнорувати. Так, були різні суперечки, зокрема в політиці. Але ніхто не міг так показово витирати ноги об нього, як зараз роблять росіяни", – наголосив Казанський.

Тож дуже цікаво, додає він, чи за це 10 років боролися проросійські колишні українці? Чи такого "рускава міра" вони чекали?

Нагадаємо, російський пропагандист розповів про те, як "врятувався від ДРГ".

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